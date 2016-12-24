11 проектов Мордовии стали победителями первого в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов

Министерство спорта РМ сообщает, что в число победителей конкурса вошли несколько проектов в области пропаганды здорового образа жизни и спорта, которые получат гранты на сумму более 7 миллионов рублей.

«Спорт-Квартал». Участие детей с особенностями ментального развития и их родителей в работе спортивных секций, а также в занятиях адаптивной физкультурой.

«Тренер. Друг. Наставник». Вовлечение детей в возрасте от 7 до 16 лет из числа семей участников СВО в регулярные занятия по киокусинкай, организация для них мероприятий культурной и спортивной направленности.

«Рыбалка без границ, пруд Серебрянка». Социальная адаптация и реабилитация лиц с ОВЗ через занятия спортивной и любительской рыбалкой.