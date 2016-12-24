Операция «Искра»: Общество «Знание» по всей стране организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

К памятной дате просветительская организация проведет лекции, экскурсионные маршруты и встречи о блокаде города, о символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой веры в победу. Мероприятия пройдут в рамках трека Знание.Герои во всех 89 регионах России. Впервые в этом году онлайн-лекция пройдет и за рубежом.

«День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. Это история нашего великого народа, которую мы передаем будущим поколениям, чтобы построить прочное и мирное будущее. В этом году Российское общество «Знание» подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны», – отметил Первый Заместитель Генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

На базе образовательных заведений, музеев и учреждений культуры пройдут выступления с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов – дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы «Дорога жизни», которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей. Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках Заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.

В разных городах страны будут курсировать экскурсионные маршруты в трамваях и троллейбусах. Помимо этого, в формате открытого диалога пройдут встречи с родственниками участников блокады Ленинграда, где слушатели узнают о героических подвигах жителей военного времени.

В Пензенской области лектор Российского общества «Знание» руководитель Центра культурных программ и проектов Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Анна Токарева проведет для студентов Колледжа транспортных технологий урок памяти, где рассказала о событиях тех лет и продемонстрировала кадры видеохроники.

В Перми лекции ко Дню снятия блокады Ленинграда пройдут для учеников 7-9 классов школы №93. В Самарской области лекции, просмотр и обсуждение документальных фильмов пройдут в поселке Чапаевский, Красноярском государственном техникуме, Новокуйбышеском нефтехимическом техникуме, школе № 121 в Самаре.

В Саратовской области мероприятия Общества «Знание», приуроченные Дню снятия блокады Ленинграда, пройдут в образовательных организаций Саратова, Дергачевского, Ивантеевского, Краснокутского районов.

На площадке Вятского ГАТУ в Кирове пройдет акция ко дню полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда, которую проведет лектор Российского общества «Знание», российский историк, специалист в области изучения конфессиональной политики и межконфессиональных отношений, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Андрей Машковцев.

В Чувашии для учеников школы №64 лекцию проведет доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Федор Козлов.

Все желающие могут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданный Обществом «Знание». Зачем нацистская Германия взяла в кольцо город русской революции, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова цена «Дороги жизни». В каждой серии через объектив камеры оператора – жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.