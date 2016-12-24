Уполномоченный по правам человека в Мордовии доложил Главе республики об итогах работы в 2024 году

Глава Мордовии Артём Здунов 21 января провел рабочую встречу с региональным Уполномоченным по правам человека Валерием Левиным. Омбудсмен презентовал ежегодный доклад о деятельности уполномоченного и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории региона в минувшем году, заострив внимание на направлениях, по которым была проделана основная работа.

Было отмечено, что произошло небольшое снижение числа обращений по сравнению с 2023 годом. В общей сложности их было обработано 1783. По-прежнему наибольшее число обращений поступает из городов – Рузаевки, Краснослободска, Ковылкино и, конечно же, Саранска.

«Самая многочисленная категория обратившихся – это пенсионеры и инвалиды. Вопросы самые разнообразные – пенсионные начисления, льготы и прочее, - рассказал Валерий Левин. – Пытаемся всем помочь, разъяснить, подключаем специалистов пенсионного фонда».

Вторая по количеству обращений категория – участники СВО и члены их семей. Здесь работа ведется в тесном сотрудничестве с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Мордовия и аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ.

Омбудсмен подчеркнул, что за последние два года не зарегистрировано обращений по вопросам, относящимся к политическим правам (в том числе избирательным), по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, отсутствию лекарственных препаратов в аптечной сети и условиям пребывания в социальных стационарных учреждениях, в частности интернатах для пожилых людей.

«Прошу держать под пристальным контролем вопросы всех категорий граждан, особенно участников СВО. Вижу, что в приоритете у вас люди серебряного возраста, граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Упор должен быть сделан именно на эти категории, плотнее работайте с различными общественными институтами», - подытожил Артём Здунов.