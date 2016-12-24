В Мордовии 24-летний гражданин Узбекистана ответит в суде за 113 закладок с наркотой

Молодой уроженец среднеазиатской республики будет держать ответ за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.

В ходе расследования было установлено, что летом прошлого года наркокурьер прибыл в Саранск с помощью сервиса поиска попутчиков. У проживающего в Москве криминального гостя уже были данные о наркотическом тайнике в столице Мордовии. Он забрал оттуда партию расфасованных синтетических наркотиков и организовал 113 закладок в лесополосе в Пролетарском и Ленинском районах.

Дилера оперативники УНК остановили около одного из домов по улице Лихачева в Саранске, когда он направлялся на съемную квартиру. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него метамфетамин, а также мобильный телефон с графическими файлами и географическими координатами расположения тайников-закладок, которые он приготовил для отчета о проделанной «работе».

По информации МВД по РМ, всего в ходе личного досмотра и ликвидации закладок было изъято около 120 граммов наркотических средств.