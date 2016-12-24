Глава республики и руководитель Росавтодора обсудили планы по дорожному строительству в Мордовии

20 января состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Обсуждалось достижение показателей безопасности дорожного движения и реализация программы дорожных работ на сети автомобильных трасс республики.

Было отмечено, что для Федерального дорожного агентства вопрос обеспечения безопасности дорожного движения остается приоритетным. В Мордовии реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение смертности в ДТП, принесла положительную динамику.

«Я хотел бы поблагодарить вас за работу, проделанную на федеральных автомобильных дорогах республики. Мы наблюдаем значительное снижение смертности на федеральных трассах региона, что является для нас очень важным, - подчеркнул Роман Новиков. - В 2024 году по стране было зафиксировано снижение показателей смертности примерно на 7%, а в Республике Мордовия на федеральных дорогах этот показатель составил 56%. Нам надо держать эту планку. Благодаря совместным усилиям удалось спасти 22 жизни. Это имеет огромное значение для нас».

Стороны обсудили масштабный проект строительства обхода семи населенных пунктов на трассе М-5 «Урал», в числе которых Умет и Аким-Сергеевка в Зубово-Полянском районе. На сегодняшний день ведется возведение земляного полотна, устройство дорожной одежды и строительство искусственных сооружений. Общая готовность объекта – 66 %. Работы планируется завершить к концу текущего года. Новый участок автомобильной дороги с четырьмя полосами движения и транспортными развязками позволит ликвидировать очаги аварийности, увеличить пропускную способность автотранспорта, снизить напряженность для населения и улучшить экологическую обстановку.

В прошлом году были приведены в нормативное состояние дорожное покрытие и инфраструктура федеральных автодорог на подъездах к Саранску. Это и обход Саранска в составе трассы М-5 «Урал», включая отрезок от пересечения с трассой Р-158 Нижний Новгород–Саратов до соединения с трассой Р-178 Саранск–Ульяновск, и шестикилометровый участок трассы Р-178 Саранск–Ульяновск. Также на 24-м километре этой магистрали завершен капитальный ремонт моста через овраг Татарский. Провели плановый ремонт моста через реку Инсар на 192-м километре обхода Саранска по трассе М-5 «Урал».

«В текущем году планируем привести в нормативное состояние не менее 200 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Благодаря поддержке Росавтодора начинаем два новых капиталоемких объекта – строительство транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути в городе Ковылкино и капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по улице Бедно-Демьяновская в Рузаевке, - отметил Артём Здунов. – Приоритетными для республики остаются объекты, которые будут реализовываться по поручению Президента страны. Это строительство дороги Старый Город – Вещерка (она по кратчайшему расстоянию соединит Санаксарский и Дивеевский монастыри) и реконструкция автодороги Саранск – Рузаевка».

Один из самых масштабных проектов, реализованных в регионе за последние годы, - строительство обхода Рузаевки общей протяженностью 11,6 км. Это важнейший инфраструктурный объект для Саранской городской агломерации. Обход соединил региональную трассу Саранск–Рузаевка с федеральной Р-158 Нижний Новгород–Саратов.

В Саранске сейчас ведется строительство первой очереди автодороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Магистраль общей протяженностью почти 5,9 км свяжет северо-восточную и центральную части города, обеспечит транспортную доступность крупнейших промышленных кластеров с дорогами федерального и регионального значения. Работы на первой очереди начались в 2019 году, планируется, что они продлятся до конца текущего года.

Также с 2023 года в Саранске ведется строительство участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской (1,2 км). Он позволит соединить две городские территории, включающие в себя производственные площадки, жилую застройку и социально значимые учреждения. Планируется завершить этот объект до конца 2025 года.