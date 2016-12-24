За время реализации национального проекта «Культура» в Мордовии отремонтировали 23 сельских культурно-досуговых учреждений

В том числе в 2024 году были обновлены два сельских клуба – в с. Татарский Умыс Кочкуровского района и с. Конопать Старошайговского района.

Работы в учреждениях культуры начались одновременно в марте этого года и уже завершены. В обновленном Конопатском сельском клубе разместили концертный зал на 50 мест, выставочное пространство, библиотечную зону, зону для игр и досуга. В селе развивают народные промыслы. Школьники посещают изостудию. Для жителей села открыт цех по ремонту одежды.

В сельском клубе с. Татарский Умыс обустроили зрительный зал на 100 мест, оборудовали кабинеты для кружковых занятий и зону досуга. Здание украсили национальным орнаментом.

Обновленные учреждения культуры стали местом для проведения праздников и культурно-досуговых мероприятий, а созданные комфортные условия расширили возможности работников культуры.

Отметим, преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.