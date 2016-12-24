В Мордовии бесправный водитель внедорожника отправил в больницу 22-летнюю барышню из «Приоры»

По информации Госавтоинспекции республики, в Крещенский сочельник в 17 часов 25 минут на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» в Красносободском районе 38-летний водитель автомашины «Лексус LX 450D», не имеющий права управления транспортными средствами, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло столкновение иномарки с автомобилем «Лада Приора» под управлением 22-летней девушки. В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу.

По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии. На товарища из «Лексуса» составили протокол за бесправное вождение, а в отношении собственника премиального внедорожника возбудили дело об административном правонарушении за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления.