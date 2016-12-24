Специализированное отделение судебных приставов в Мордовии занимается исполнением самых сложных и ответственных решений судов

С января 2024 года в Мордовии действует Специализированное отделение судебных приставов по РМ ГМУ ФССП России, которое занимается исполнением самых сложных и ответственных решений судов и других органов. Руководит новым подразделением капитан внутренней службы Светлана Федячкина.

Основной задачей отделения является исполнение производств, связанных с крупными задолженностями, взысканием налогов и таможенных платежей, а также штрафов и компенсаций, назначенных за коррупционные преступления. Отдельное внимание уделяется вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями, и исполнению решений неимущественного характера.

Теперь дела этих категорий, ранее находившиеся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия, переданы в новое подразделение, что позволит значительно повысить эффективность их исполнения.

Особое внимание в Специализированном отделении уделяется взысканию уголовных штрафов и ущерба за коррупционные преступления.

В отношении должников-коррупционеров применяются ограничительные меры в виде ограничения права выезда за пределы Российской Федерации, ограничения в пользования специальным правом (водительского удостоверения), так и меры в отношении движимого и недвижимого имущества, наложения ареста и обращения взыскания на выявленное имущество должника в плоть до совместно нажитого в браке имущества.

В целом же, у службы судебных приставов имеется достаточное количество инструментов для эффективного понуждения должников к исполнению решений судов, а также их принудительного исполнения.

Так, благодаря грамотным действиям пристава бывший главный врач одной из городских больниц, осужденный за растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере и за незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, чтобы сохранить в собственности свой автомобиль, погасил уголовный штраф в размере 300 000 рублей и ущерб в размере 9 220 000 руб.

Специализированное отделение расположено в Саранске на улице Федосеенко, дом 8. Граждане могут обратиться сюда для решения вопросов, связанных с исполнительным производством.

Прием проводится дважды в неделю: во вторник с 9 до 13 часов и в четверг с 13 до 18 часов. Записаться можно по телефону 8 (8342) 47-24-51 или через портал Госуслуг.

Открытие нового специализированного отделения — важный шаг в повышении эффективности работы судебных приставов. Оно позволит быстрее и качественнее решать сложные вопросы, касающиеся исполнения судебных решений и защиты интересов граждан.