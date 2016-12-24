В Мордовии директор подрядной организации оштрафован на 150 тыс. рублей за промедление при работах по благоустройству

Прокуратура Большеберезниковского района выявила нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В марте 2024 года между администрацией Большеберезниковского района и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественного пространства в с. Большие Березники.

По информации надзорного ведомства, работы стоимостью более 13 миллионов рублей должны были быть исполнены до 1 августа 2024 года, однако завершились лишь в ноябре.

В этой связи прокуратурой района в отношении директора общества было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд назначил виновному штраф в размере 152 319 рублей.

Напомним, в минувшем году в с. Большие Березники благоустройство велось на площади, ограниченной улицами Мостовая, Луначарского и К. Маркса. Пешеходные дорожки строители вымостили тротуарной плиткой. Провели уличное освещение, установили современные осветительные приборы, возвели спортивную и детскую площадки, вокруг которых разместили удобные скамейки.