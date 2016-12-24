Спектакли театров Мордовии вошли в число финалистов конкурса «Золотой фонд театральных постановок России»

Более 400 профессиональных театров страны представили на конкурс «Золотой фонд театральных постановок России» около тысячи спектаклей. Союз театральных деятелей России отобрал 300 спектаклей, из которых экспертное жюри выберет 100 победителей конкурса.

В число финалистов вошли три постановки театров Мордовии:

- Государственный театр оперы и балета им. И. М. Яушева, «Снегурочка» (реж. Эдуард Храмов, 2022 г.)

- Мордовский государственный национальный драматический театр, «Побег из ада» (реж. Ольга Парфенова, 2023 г.)

- Государственный русский драматический театр Республики Мордовии, «Поминальная молитва» (реж. Валентин Варецкий, 2014 г.)

В конкурсе принимают участие профессиональные театральные коллективы из всех регионов нашей страны, от Калининграда до Камчатки, со спектаклями разных жанров. Союз театральных деятелей России планирует создать телеверсии лучших постановок «Золотого фонда». На съемку и трансляцию 10 спектаклей уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.