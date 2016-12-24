Народный фронт в РМ призывает «Горсвет» восстановить освещение на детских площадках в Саранске

В условиях раннего наступления темноты проблема с освещением на детских площадках становится весьма актуальной. Например, жители 4 микрорайона города Саранска утверждают, что фонарные столбы стоят здесь для красоты и не выполняют свое прямое предназначение.

Одна детская площадка находится напротив дома 114 по улице Волгоградская в окружении трех многоквартирных домов, в которых проживает много семей с детьми. И в этом квартале, по меньшей мере, три детские площадки сталкиваются с такими же проблемами. Горожане решили обратиться в Народный фронт РМ, так как в течение уже двух лет ситуация не изменяется.

Как отмечают общественники, для решения этой проблемы не требуется колоссальных усилий, нужна лишь элементарная замена перегоревших лампочек на новые. Это даст детям возможность проводить больше времени на улице в безопасных условиях.

Народный фронт обратился к муниципальному предприятию городского округа Саранск «Горсвет» с призывом принять меры для восстановления освещения на детских площадках.