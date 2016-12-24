В Саранске после праздничного Крещенского богослужения будет организована транспортная доставка горожан в микрорайоны

По информации городской Администрации, после праздничного Крещенского богослужения в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова жителей Саранска развезут по микрорайонам города.



В ночь с 18 на 19 января организованная доставка горожан в микрорайоны будет осуществляться с ул. Советской (в районе Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова).