18-летняя барышня из Пензы на 7 лет отправится в колонию за торговлю наркотиками в Саранске

Юная жительница соседнего региона вместе со своим партнером летом прошлого года была задержана сотрудниками УНК регионального МВД.

19-летнего молодого человека и 18-летнюю девушку оперативники остановили около одного из домов по улице Т. Бибиной в Саранске. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у обоих по свертку с мефедроном. Общая масса изъятого наркотика превысила 200 граммов.

В ходе дознания выяснилось, что криминальные гости республики выполняли роль «закладчиков». 30 августа они приехали в Саранск для распространения запрещенных веществ и остановились на съемной квартире. Из тайника забрали оптовую партию мефедрона для последующего сбыта, но их деятельность была пресечена оперативными сотрудниками.

В информации МВД отмечается, что 19-летний наркодилер уже задерживался в Пензе за совершение аналогичного преступления. В ходе судебного разбирательства он стал скрываться от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

В последнее время парень проживал в Саратовской области и практически ежедневно менял арендованное жилье для конспирации. С подругой по преступному ремеслу молодой человек познакомился в медицинском учреждении, где они оба проходили лечение от наркотической зависимости.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Парень не стал дожидаться суда и реализовал свое право на прохождение военной службы по контракту и убыл в зону СВО.

Его подруга по приговору получила 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.