В Мордовии мать утонувшей в бассейне 5-летней девочки выслушала приговор суда

В Мордовии мать утонувшей в бассейне 5-летней девочки выслушала приговор судаРепортер
В Чамзинском районе суд определил наказание 40-летней местной жительнице, допустившей преступную беспечность при отдыхе в сауне. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери.
По данным следствия, днем 14 августа прошлого года женщина вместе с 5-летней дочерью находилась в сауне, где имелся бассейн глубиной 1,5 метра. В какой-то момент родительница оставила девочку одну возле бассейна, а когда через несколько минут вернулась, то обнаружила ребенка в воде без признаков жизни.
По информации Следственного комитета по РМ, проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть малышки наступила от асфиксии при погружении в воду.
По приговору суда мать девочки на 2 года отправится в колонию общего режима.
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