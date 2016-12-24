Жительница Мордовии перечислила мошенникам 795 тысяч рублей, чтобы ее деньги «не достались Украине»

Телефонные аферисты использовали сценарий запугивания уголовным преследованием, чтобы выманить у пожилой жительницы Зубово-Полянскоого района ее сбережения.

По информации МВД по РМ, в отделе полиции 62-летняя потерпевшая рассказала, что 11 января ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил о подозрительных манипуляциях с использованием ее банковских реквизитов.

Собеседник заявил, что некая гражданка имеет доверенность на проведение финансовых операций от имени жительницы Мордовии и пытается провести платежи на Украину с использованием ее банковского счета. А затем предупредил, что за подобные действия пенсионерку могут привлечь к уголовной ответственности.

Пожилой женщине посоветовали, как можно сорвать эти преступные планы – требовалось в срочном порядке обналичить все накопления и временно зачислить их на безопасные счета.

Жертва обмана в течение нескольких дней переводила деньги по указанным ей реквизитам. Позже она рассказала о случившемся родственнице, которая посоветовала обратиться в полицию.

В настоящий момент по факту мошенничества проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск злоумышленников.