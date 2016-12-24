В Мордовии пройдет прямая линия с начальником вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии

Репортер

17 января  в Управлении Росгвардии по Республике Мордовия в период с 14:00 до 15:00 состоится прямая линия с начальником отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия подполковником полиции Александром Щербаковым.

Интересующие вопросы, относящиеся к компетенции вневедомственной охраны Росгвардии, можно задать по телефону: 8 (8342) 33-43-23.

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