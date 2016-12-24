В рамках нацпроекта мордовским предприятиям оказывается содействие в экспорте продукции

В 2025 году в Мордовии продолжается реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Целью стратегической инициативы является развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг и создание международной экспортной инфраструктуры.

Для продвижения продукции мордовских предприятий на зарубежные рынки была введена региональная мера поддержки, в рамках которой на конкурсной основе предоставляется субсидия на организацию мероприятий для субъектов крупного бизнеса.

Благодаря нацпроекту с 2022 по 2024 годы крупный бизнес Мордовии принял участие в 14 международных выставках и в 7 бизнес-миссиях. Кроме того, оказывалось содействие в размещении компаний на международных ЭТП, в продвижении информации о бизнесе Мордовии в зарубежных СМИ. Разработан и зарегистрирован региональный бренд «Сделано в Мордовии».

В целях обеспечения присутствия республики на зарубежных рынках заключены и действуют соглашения о сотрудничестве с организациями Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Сенегала.

С этого года в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Мордовии будет реализовываться региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».