В Мордовии на трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» в пути загорелась грузовая фура с товарами

О происшествии сообщает МЧС по РМ. Известие о ЧП по системе 112 поступило от очевидцев ранним утром 15 января.

На 58-м километре трассы Р178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» загорелся тягач MAN с прицепом. Двигаясь из Ульяновска в Саранск, водитель большегрузного автомобиля обнаружил дым в моторном отсеке и остановил транспортное средство.

Прибывшие на место специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.