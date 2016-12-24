В Мордовии на трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» в пути загорелась грузовая фура с товарами

В Мордовии на трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» в пути загорелась грузовая фура с товарамиРепортер
О происшествии сообщает МЧС по РМ. Известие о ЧП по системе 112 поступило от очевидцев ранним утром 15 января.
На 58-м километре трассы Р178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» загорелся тягач MAN с прицепом. Двигаясь из Ульяновска в Саранск, водитель большегрузного автомобиля обнаружил дым в моторном отсеке и остановил транспортное средство.
Прибывшие на место специалисты МЧС ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.
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