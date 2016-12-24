В Мордовии спецподразделения Росгвардии за год отработали свыше 500 мероприятий по силовой поддержке

Сотрудники отрядов ОМОН «Аркуда» и СОБР «Звезда» Управления Росгвардии по РМ в 2024 году привлекались к выполнению более 506 служебно-боевых задач и специальных мероприятий, как на территории республики, так и за ее пределами.

По подозрению в совершении преступлений задержано 99 граждан. Из незаконного оборота изъято 25 единиц огнестрельного оружия, свыше 400 единиц боеприпасов различного калибра и около 8 килограмм взрывчатых веществ.

Специалистами-взрывотехниками ОМОН «Аркуда» Росгвардии выполнено более 240 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов.