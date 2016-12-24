В Учебный центр УФСИН по РМ на обучение прибыли сотрудники из 8 регионов России

В Межрегиональном Учебном центре УФСИН России по Республике Мордовия начался новый учебный год.

На обучение прибыли сотрудники младшего начальствующего состава из 8 регионов России: Чувашской Республики, Владимирской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Ярославской областей, Республик Мордовия и Марий Эл.

Слушателям предстоит пройти обучение по следующим образовательным программам: профессиональная подготовка по должности служащего «Младший инспектор» и профессиональное обучение профессии «Проводник (вожатый) служебных собак» с розыскными (патрульно-розыскными) собаками.

Перед началом занятий руководством Учебного центра провело организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав. Особое внимание обращено на соблюдение требований служебной дисциплины, распорядка дня, уставных взаимоотношений.