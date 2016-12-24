В Зубово-Полянском районе «снежный десант» вышел на уборку территории мемориала

Социум

В Зубово-Полянском районе учащиеся Булдыгинской школы в рамках акции «Снежный десант» очистили от снега территорию возле памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, 2025 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом защитника Отечества. Решение принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Родину в разные исторические периоды.

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