В Саранске 19-летний парень ответит в суде за пьяные покатушки на внедорожнике своего отчима

Молодой человек обвиняется в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Нетрезвого юнца за рулем внедорожника ночью остановили инспекторы ДПС.

По информации МВД по РМ, вечером 30 октября минувшего года в полицию поступило сообщение супруги владельца автомобиля «Мицубиси Аутлендер» о пропаже автомашины. Внедорожник был припаркован во дворе дома в Пролетарском районе Саранска, но на месте его не оказалось.

По ориентировке сотрудники Госавтоинспекции остановили исчезнувший автомобиль на улице Коваленко. За рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился не имеющий водительских прав молодой человек. Это оказался пасынок владельца внедорожника.

Выяснилось, что в тот день юный гонщик распивал с отчимом в гараже спиртные напитки. Около 20:00 парень решил прокатиться на семейном автомобиле по улицам города. Он тайно взял из барсетки отчима ключи от внедорожника и стал колесить на нем по улицам Саранска. Инспекторам ДПС удалось его остановить около полуночи.

Свою вину в совершенном преступлении фигурант признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.