Мордовия в минувшем году нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки

По данным Управления Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, в минувшем году из Мордовии на экспорт было отправлено свыше 10 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Этот объем на 55 % превышает уровень экспортных поставок 2023 года.

Пшеница экспортировалась в Казахстан, Латвию и Азербайджан. Ячмень и горох – в Латвию. Семена горчицы – в Чехию, Польшу и Беларусь. Семена вики — в Германию и Беларусь. Солод – во Францию и Казахстан. Семена конопли — в Беларусь и Турцию.

Партии зерна отправлялись на экспорт как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов.