В Мордовии за предстоящие три года будет капитально отремонтировано 75 зданий образовательных учреждений

Глава Мордовии Артём Здунов 13 января провел рабочее совещание по вопросу капитального ремонта объектов образования в предстоящие три года. В нем приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова и министр образования республики Елена Солдатова.



Было отмечено, что Мордовия при поддержке Министерства просвещения России активно участвует в программах нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» - с 2025 по 2027 годы будет капитально отремонтировано 75 зданий образовательных учреждений Мордовии. На эти цели будет направлено 6 млрд 972 млн рублей, основная часть средств – это поддержка федерального бюджета.



В текущем году капремонт пройдет на 14 объектах – 10 школ, два детских сада и два техникума. Впервые в рамках нацпроектов капремонт по 14 видам работ будет проводиться в детских садах, дошколята на время работ будут переводиться в близлежащие сады.



«Такого количества образовательных учреждений за все время программы по капремонту в республике еще не обновлялось, - подчеркнула Галина Лотванова. – Перед регионами поставлена задача к 2030 году отремонтировать все образовательные организации, нуждающиеся в капремонте, и создать равные комфортные условия для всех детей».



Напомним, что с 2022 года в рамках масштабной федеральной программы в Мордовии уже отремонтировано 36 школ (38 зданий), из которых 20 зданий находятся в сельской местности – в них обучается более 8 тысяч детей. Общее финансирование составило почти 3 млрд рублей.



Елена Солдатова отметила, что детские сады и школы будут в обязательном порядке дооснащены оборудованием, в колледжах и техникумах, включенных в план на обозначенный период, эта работа уже проведена по федеральной программе «Профессионалитет».



«В первую очередь основным требованием к капремонту является оформление предметных кабинетов и внутреннего пространства – внешний вид каждого помещения должен работать на воспитание ребенка. Также программы капремонта предусматривают обновление фасадов зданий и благоустройство прилегающих территорий при необходимости, в обязательном порядке – модернизацию комплексной системы безопасности», - рассказала министр.



«Большая сумма финансирования – это доверие к республике. Поэтому необходимо четкое соблюдение графиков по заключению контрактов, подготовке проектно-сметной документации, сметных расчетов. Все должно быть под жестким контролем! – отметил Глава Мордовии. – Школы все ждут к 1 сентября – и родители, и дети, а для этого все утвержденные планы-графики необходимо соблюдать».



Артём Здунов также подчеркнул важность работы по обновлению учреждений СПО – она напрямую связана с решением вопроса по кадровому дефициту на предприятиях в регионе.