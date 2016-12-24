В Мордовии в период новогодних каникул на дорогах задержали 60 водителей в нетрезвом состоянии

Такие данные приводит Госавтоинспекция республики. В выходные и праздничные дни контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения со стороны сотрудников Госавтоинспекции был усилен проведением массовых проверок в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный регион» и «Нетрезвый водитель».

Рейдовые проверки проводились как в Саранске, так и во всех районах республики. С 30 декабря по 8 января инспекторы ДПС задержали 60 водителей в нетрезвом состоянии, из которых четверо совершили данное нарушение повторно.

Одного из таких нарушителей сотрудники Госавтоинспекции остановили 3 января в поселке Луховка. 33-летний водитель автомашины «Фольксваген Венто» управлял транспортным средством с признаками опьянения, а его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, так как ранее дважды был лишен права управления за езду в нетрезвом виде.

На него составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования, авто поместили на специализированную стоянку. С учетом прежних «заслуг» автомобилисту теперь грозит привлечение к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.