В Мордовии инспекторы ДПС задержали находящегося в федеральном розыске водителя с поддельным удостоверением

Как сообщает МВД по РМ, 10 января в ходе несения службы инспекторы ДПС в поселке Комсомольский Чамзинского района потребовали от водителя автомобиля «ВАЗ 21113» остановиться, поскольку зафиксировали нарушение им Правил дорожного движения. Но тот требование проигнорировал и только увеличил скорость.

Полицейские настигли беглеца и при проверке документов получили из рук сидевшего за рулем пенсионера водительское удостоверение на имя 66-летнего мужчины с признаками подделки. Как выяснилось, указанный в документах гражданин по базе данных федеральной информационной системы ГИБДД числится умершим с мая 2024 года.

В отделе полиции задержанный 70-летний уроженец Владикавказа рассказал, что не имеет постоянного места жительства. В последнее время он проживал в Саратовской области, откуда направлялся в Пензу с целью продажи фруктов. По словам автомобилиста, он по интернету приобрел поддельное водительское удостоверение, которое ему было необходимо для работы.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в 2023 году мужчина был осужден на 180 часов обязательных работ и на два года лишен водительских прав по ч.1 ст. 264.3 УК РФ. При этом, он уже находился в федеральном розыске, скрываясь от судебных органов в Нижегородской области за подделку документов.

На задержанного составили два административных протокола и возбудили уголовные дела за использование заведомо поддельного водительского удостоверения.