Виктория Чумбаева из Мордовии победила в смешанной эстафете на Российско-китайских зимних молодежных играх

В Южно-Сахалинске завершились финальные соревнования IV Российско-Китайских молодежных зимних игр 2025 года. Российская сборная выиграла 82 медали (28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых) и опередила в общем медальном зачете китайскую команду, собравшую 29 наград (10 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых).

В спортивную программу входили горнолыжный спорт, конькобежный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.

Воспитанница подразделения Ледового дворца Мордовии - СШОР по шорт-треку Виктория Чумбаева дважды отличилась на Российско-китайских играх. Сначала она завоевала серебро в эстафете по шорт-треку на 3000 м. И под занавес игр вместе с китайскими спортсменами одержала победу в смешанной эстафете на 2000 м.

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил Викторию Чумбаеву с большими спортивными достижениями:

«По нарастающей! Сегодня наша Виктория Чумбаева взяла золото на Российско-китайских играх. Вместе с китайскими спортсменами одержала блестящую победу в смешанной эстафете на 2000 м. Командная работа! Поздравляю!»