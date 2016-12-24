В Саранске 45-летняя женщина ответит в суде за убийство мужа в состоянии аффекта

Следствие установило, что вечером 15 мая прошлого года в квартире между обвиняемой и ее 48–летним супругом произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил благоверную. В ходе дознания выяснилось, что он неоднократно применял физическое насилие, оскорблял и унижал ее.

Как отмечается в информации Следственного комитета по РМ, на фоне длительной психотравмирующей ситуации у женщины внезапно возникло сильное душевное волнение, из-за которого она ударила потерпевшего ножом в живот.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что супруга домашнего тирана в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта, возникшего в ответ на очередное проявление агрессии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что по ч.1 ст.107 УК РФ женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.