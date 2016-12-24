В Мордовии на федеральных дорогах уборку снега выполняют 56 единиц спецтехники

Такие данные приводит ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

На автодорогах Р-158, Р-178 и на подъезде к Саранску от трассы М-5 «Урал» текущие работы по зимнему содержанию выполняют 56 единиц спецтехники: 27 КДМ и 5 самосвалов с отвалом, 11 МТЗ, четыре погрузчика, шесть автогрейдеров и три экскаватора.

Для обработки использовано порядка 540 тонн противогололедного реагента.