В Мордовии на аварийном участке дороги установили «шериф-балку» и знаки ограничения скорости

Работы по принятию дополнительных мер обеспечения безопасности дорожного движения были проведены после вмешательства прокуратуры Ромодановского района.

Напомним, 12 ноября прошлого года в 08.45 на 30 км автодороги сообщением «Саранск - Ромоданово - Б Игнатово» в Ромодановском районе водитель автомашины «Шевроле» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении грузовику «КамАЗ», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте ДТП, водитель большегруза был доставлен в медицинское учреждение. Попавший в аварию грузовик после столкновения загорелся.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что на указанном участке дороги только за 2024 год зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем, уполномоченными органами меры по пресечению аварийности и минимизации последствий не принимались.

В этой связи прокуратурой района руководителю ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» было внесено соответствующее представление. В результате на аварийно-опасном участке дороги поставили дорожные знаки ограничения скорости «70, 50 км/ч», смонтировали системы фото-видеофиксации и установили шериф-балку (она имитирует сигнальное устройство автомобилей ДПС, чтобы заранее предупредить водителей об опасном участке дороги). Также здесь запланировано нанесение на дорожное покрытие шумовых полос и введение светофорного регулирования.