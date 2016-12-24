Нацпроект «Образование» помог создать в Мордовии более 23 тысяч новых мест для реализации дополнительных программ

За время реализации национального проекта «Образование» в Мордовии была проведена большая работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования. Открывались бесплатные центры, кружки и секции. Так, за шесть лет было создано более 23 тыс. новых мест для занятий по различным направлениям.

В сельских школах Мордовии открыли более 198 центров образования «Точка роста». Они помогают детям знакомиться с современными технологиями и пробовать себя в необычных профессиях.

В республики появилась целая сеть детских технопарков «Кванториум» - 5 школьных, 2 мобильных и 2 стационарных в Саранске и в Рузаевке. Этот формат дополнительного образования рассчитан на школьников от 10 до 18 лет.

Пользуются популярностью такие образовательные площадки, как центр «Мира», «Дом научной коллаборации» им. Е. М. Дианова и центр цифрового образования детей «IT-куб». Они оснащены современным оборудованием, наставники владеют актуальными и нешаблонными методами обучения.

Национальный проект «Образование» завершил свою работу. С этого года его приемником стал национальный проект «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание будет уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.