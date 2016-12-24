Глава Мордовии Артём Здунов оценил ход реализации проекта по расширению производства литья на «ВКМ-Стали»

10 января Глава Мордовии Артём 3дунов побывал на заводе «ВКМ-Сталь», входящем в вагоностроительную компанию «РМ Рейл», который реализует проект по увеличению выпуска среднего и мелкого литья.

Напомним, крупнейшее предприятие региона первым в российской черной металлургии получило одобрение Минпромторга России на реализацию проекта в формате специального инвестиционного контракта (СПИК 1.0). Он предусматривает льготное налогообложение при условии инвестирования в стратегически значимые проекты развития.

Трехсторонняя договоренность между федеральным ведомством, Республикой Мордовия и компанией «РМ Рейл» предусматривает, что инвестиции «ВКМ-Сталь» в расширение производственных мощностей превысят 900 млн рублей. Это позволит увеличить выпуск среднего и мелкого литья на 6 тысяч тонн в год и обеспечить более 120 новых рабочих мест на первом этапе и еще более 100 – на последующих.

В ходе осмотра участка изготовления модельной оснастки и цеха точного литья генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс рассказал Артёму Здунову о ключевых этапах работ по проекту и дальнейшем перспективном развитии бизнеса в целом. Самое современное высокотехнологичное оборудование, которым оснащено производство, позволит выпускать продукцию из стали и чугуна с высоким классом точности. Уже закуплена и смонтирована большая часть оборудования, полным ходом идут пуско-наладочные работы. В настоящее время готовность проекта – около 80%. Запуск производства запланирован на второй квартал текущего года, а его выход на полную проектную мощность повысит конкурентоспособность «ВКМ-Стали» и снизит дефицит литейной продукции в целом на российском рынке.

Республикой и компанией в течение года проделана большая работа по обоснованию проекта и реализации его в формате специального инвестиционного контракта. Проект «ВКМ-Стали» проучил высокую оценку Минпромторга России в плане развития отечественной промышленности и повышения национальной технологической безопасности.

«Команда Мордовии помогла реализовать давнюю мечту «ВКМ-Стали» - на предприятии откроется цех среднего и мелкого литья. Завод первым в российском литейном производстве получил господдержку в формате социального инвестиционного контракта, - отметил Глава республики. - Линии разместятся в помещениях, которые пустовали больше 20 лет. Новый цех подняли практически с руин – сейчас идет масштабная реконструкция. В планах – новый инвестпроект, завод уже готовит обоснование в Минпромторг. Мы со своей стороны всесторонне поддержим компанию».

«Расширение производства среднего и мелкого вагонного литья - стратегически важный этап дальнейшего развития и укрепления позиций компании. Мы долго к этому шли, однако выход на финишную прямую был непростым в связи с целым рядом факторов, от технологических до внешнеэкономических, - подчеркнул Максим Тевс. – Очень ценно, что на этом непростом пути мы получили поддержку региональных властей и Фонда развития промышленности. Выпуск стратегически значимой импортозамещающей продукции, новые рабочие места с достойной заработной платой – такое партнерство выгодно и власти, и бизнесу».