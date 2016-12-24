Мордовия в прошлом году отправила на экспорт более 10 тысяч тонн рапсового и подсолнечного масла

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в минувшем году на экспорт из Мордовии было отгружено 7,3 тыс. тонн рапсового и 3,45 тыс. тонн подсолнечного масла. При этом, по рапсовому маслу экспорт из республики вырос сразу в полтора раза.

Главным потребителем мордовской продукции стал Китай. На экспортные партии рапсового и подсолнечного масла из нашей республики было выдано 487 фитосанитарных сертификатов.