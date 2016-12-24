Мордовия в прошлом году отправила на экспорт более 10 тысяч тонн рапсового и подсолнечного масла

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По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в минувшем году на экспорт из Мордовии было отгружено 7,3 тыс. тонн рапсового и 3,45 тыс. тонн подсолнечного масла. При этом, по рапсовому маслу экспорт из республики вырос сразу в полтора раза.
Главным потребителем мордовской продукции стал Китай. На экспортные партии рапсового и подсолнечного масла из нашей республики было выдано 487 фитосанитарных сертификатов.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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