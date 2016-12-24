Граждане Индии помогли вернуть девушке в Саранске потерянные на Советской площади 47 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, при патрулировании на Советской площади к полицейским обратились двое граждан Индии, которые на снегу у елки обнаружили денежные средства в сумме 47 тысяч рублей.

Иностранцы предположили, что эти деньги были утеряны, и передали финансовую находку стражам правопорядка. А спустя некоторое время нашлась и владелица крупной суммы – девушка сама обратилась к сотрудникам полиции в связи с пропажей купюр.

Правоохранители быстро установили обстоятельства случившегося, проверили все данные и вернули рассеянной барышне ее денежные средства.