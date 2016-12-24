В Мордовии Росгвардейцы в новогодние выходные около 100 раз выезжали по сигналу «Тревога»

В период с 29 декабря по 8 января сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия было отработано около 100 выездов по сигналам «Тревога».

По информации силового ведомства, конфликты в развлекательных заведениях, перерастающие в выяснения отношений с применением физической силы, остаются самым распространенным видом правонарушений в праздничные и выходные дни. При этом, в праздничных потасовках участвуют и представительницы слабого пола.

Так, 8 января около четырех утра экипаж Росгвардии получил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта, где был зафиксированы противоправные действия. К прибывшим стражам правопорядка обратился администратор заведения, который пояснил, между посетительницами произошел словесный конфликт, в результате которого 34-летняя жительница Москвы нанесла побои 24-летней местной жительнице.

Росгвардейцы задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.