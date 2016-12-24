В Саранске самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году стали Артём и София

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
По информации городской Администрации, в прошлом году в семьях жителей столицы Мордовии родились 2557 детей. На свет появилось больше мальчиков, чем девочек - 1363 и 1194 соответственно.
Самые популярные имена мальчиков - Артём, Роман, Михаил, Александр и Матвей.
Популярные имена девочек - София, Ева, Полина, Анна и Виктория.
Среди редких имен встречались Муза, Рада, Лиана, Афина, Есей, Элай, Раннэль и Султан.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
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