В Саранске самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году стали Артём и София

По информации городской Администрации, в прошлом году в семьях жителей столицы Мордовии родились 2557 детей. На свет появилось больше мальчиков, чем девочек - 1363 и 1194 соответственно.

Самые популярные имена мальчиков - Артём, Роман, Михаил, Александр и Матвей.

Популярные имена девочек - София, Ева, Полина, Анна и Виктория.

Среди редких имен встречались Муза, Рада, Лиана, Афина, Есей, Элай, Раннэль и Султан.