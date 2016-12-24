В Саранске в канун Нового года юная барышня за рулем «Приоры» сбила мужчину на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции республики, 30 декабря в 18:21 на ул. Веселовского в столице Мордовии управлявшая автомобилем «Лада Приора» 20-летняя девушка совершила наезд на 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован. По данным ГИБДД, барышня за рулем находилась в трезвом состоянии.