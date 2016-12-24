Екатерина Чугунова из Саранска стала победителем Всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»

5 января в эфире телеканала «Россия» состоялся финал федерального проекта «Классная тема!», организованного по поручению Президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза – собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов – химии из Саранска Екатерина Чугунова.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевымпринял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, а за всем происходящим с большим воодушевлением наблюдали гости: телеведущие Мария Ситтель и Мария Киселева, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк, телеведущий Владимир Маркони, народные артисты России Лариса Долина и Эммануил Виторган, чемпион мира по боксу Николай Валуев, герой Российской Федерации, космонавт Олег Новицкий, иллюзионисты братья Сафроновы, а также актеры Михаил Полицеймако, Нонна Гришаева, Ольга Кабо, Андрей Леонов, Иван Жидков, Сергей Друзьяк, Мария Миронова, Дмитрий Миллер, Вениамин и Алика Смеховы, юмористка и актриса Елена Воробей.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки.

Александр Кандаков, учитель истории из Пермского края, в интерактивной форме под русскую народную музыку рассказал про Древнюю Русь и традиции празднования Нового года, а также провел крестьянский обряд на привлечение богатства и благополучия. Ксения Островская, учитель математики из Белгорода, во время своего открытого урока рассказала про кредитную и процентную систему, придуманную в Древнем Риме. А решать математическую задачу на уроке помогал телеведущий Владимир Маркони со своими детьми. Кристина Манукова, учитель русского языка и литературы из Астрахани,поведала, где находится Лукоморье, и устроила литературную феерию, а звезды пропели комические куплеты под баян. Михаил Скрипкин, учитель физики из Красноярска, с помощью космонавта Олега Новицкого провел космическую лотерею, а братья Сафроновы продемонстрировали невероятный трюк, в котором рискнула поучаствовать Нонна Гришаева. Екатерина Стратюк, учитель биологии из Корсакова, раскрыла секрет продуктивных школьных уроков – рассаживать детей по знаку зодиака и по их темпераменту. Денис Богданов, учитель географии из Новосибирска, провел интерактивный прогноз погоды в городах, где находятся объекты всемирного населения ЮНЕСКО. А Екатерина Чугунова, учитель химии из Саранска,c участием актера Андрея Леонова провела волшебный урок с опытами и увлекательными экспериментами, такими как создание мыльных пузырей и искусственного снега прямо в студии. Победительница раскрыла удивительный мир химии, подчеркивая ее значимость и красоту.

После завершившегося голосования и объявления результатов поздравить всех финалистов и победителя проекта Екатерину Чугунову на сцену вышел министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов: «Третий год подряд реализуется замечательный проект «Классная тема!», благодаря которому учителя получают возможность проявить себя и раскрыть свои таланты. В конце сезона всех участников шоу узнают не только в классах, но и на улицах, в магазинах, в кино и в театрах. Это говорит о том, что профессия учителя с каждым годом становится все более популярной и престижной. Мы продолжим делать все, чтобы дальше повышать статус профессии педагога, ведь, как писал Роберт Рождественский: «Учитель — профессия дальнего действия, главная на Земле!». Поздравляю всех участников третьего сезона «Классной темы!» с успешным завершением финала проекта этого года».

Министр просвещения также поздравил всех учителей с новым 2025 годом, назвав их настоящими героями и поблагодарив за вклад в развитие России.

По итогам конкурса, победитель всероссийского проекта «Классная тема!» получает возможность сделать собственное шоу на одном из федеральных каналов. Телеканал «Россия» уже официально приступил к разработке цикла авторских передач Екатерины Чугуновой, который будет состоять из четырех уроков победительницы и шести уроков финалистов.

Екатерина Чугунова: «Участие в «Классной теме!» стало для меня настоящим вызовом и огромным приключением. Этот проект дал возможность показать не только свои знания, но и свою страсть к профессии, к химии. С самого начала я чувствовала себя частью чего-то по-настоящему масштабного. Я поставила себе цель: провести урок так, чтобы зрители его запомнили. Как только я вышла на сцену, все остальное перестало иметь значение. Это был диалог с залом, химия в прямом смысле между мной и зрителями. Это ощущение свободы и творчества — незабываемо! Эмоции от проекта останутся со мной на всю жизнь. Это и радость от того, что мои идеи нашли отклик, и гордость за то, что я смогла достойно представить свою школу, свою Республику и свою профессию. Этот проект стал для меня подтверждением того, что труд учителя ценен, что мы можем вдохновлять, делиться знаниями и делать что-то по-настоящему значимое. Я верю, что «Классная тема!» — это не только про конкурс, но и про будущее образования, и счастлива быть его частью».

Впервые в этом году у телепроекта появились партнеры. Специальные подарки и номинации для участников подготовили госкорпорации Росатом и Ростех, корпорация Сибур, фонд «Моя история», Сферум.

Госкорпорация «Росатом» в партнерской спецноминации предоставила для всех финалистов «Классной темы» возможность отправиться на площадку сооружения первой в Турции атомной станции. АЭС «Аккую» — это масштабный международный проект Росатома в сфере атомной энергетики и одна из крупнейших атомных строек мира. Сертификат на поездку вручил заместитель директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

В предстоящей поездке в Турцию талантливые и яркие педагоги смогут не только проникнуться гордостью за передовые российские технологии, но и провести собственные уроки в школах региона, пообщаться с турецкими коллегами, показать качество российского образования. Такая коллаборация станет началом нового, международного измерения проекта «Классная тема».

Кроме того, два полуфиналиста телепроекта «Классная тема» дополнительно отмечены в рамках номинации «Выбор Росатома». Учитель биологии Анастасия Баскакова (Ростов-на-Дону) и преподаватель физики Андрей Пырин (Новоуральск) станут амбассадорами Всероссийского просветительского проекта Росатома «Атомный урок».

Государственная корпорация «Ростех» выбрала победителей своей номинации среди полуфиналистов всероссийского конкурса «Классная тема!». Лауреатами номинации Ростех стал учитель физики Евгений Орлов и учитель математики Альбина Мардашина.В качестве приза Корпорация предложила победителем корпоративной номинации стажировку на ведущих предприятиях, чтобы в будущем они могли рассказать своим ученикам о том, как воплощается «сухая» школьная теория в реальных высокотехнологичных продуктах предприятий Ростеха.

СИБУР подарил всем семи финалистам поездку в Тобольск, которая предполагет посещение предприятия «ЗапСибНефтехим», а также инновационного центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ», в котором повышают квалификацию сотрудники компании, а также проводятся профилирующие курсы для студентов вузов, техникумов и колледжей. В рамках этой поездки учителя также проведут уроки по своим предметам в одном из СИБУР-классов школ Тобольска.

Фонд «Моя история» отметил полуфиналистов, учителей истории Марию Карпычеву, Петра Михеева, Викторию Нестерову специальным призом –поездкой в Севастополь с проживанием на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».В рамках программы, планируется посетить «Новый Херсонес» с его музеями и кварталами, Владимирский собор, а также исторические и культурные достопримечательности старого Херсонеса, который славится богатым наследием и уникальной атмосферой.

Директор по развитию бизнеса ГК «Просвещение» Ольга Антонова вручила каждому финалисту телепроекта ноутбук. Компания также учредила номинацию «Эксперт Просвещения». Победителем в ней стал учитель физики Михаил Скрипкин. Ему подарили планшет, а также предоставили возможность поработать с профильным редакционным центром издательства «Просвещение» по направлению своего предмета.

В специальной номинации «Цифровой выбор Сферума» победителем стала Екатерина Чугунова. Руководитель группы продвижения в сообществах сервиса Сферум, VK Алена Макшанчиковавручила победительнице памятный сертификат, аппаратуру для съемок видеоконтента и большой набор умных колонок VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей для классов, в которых преподает победитель. Также Сферум отметил памятными подарками, включающими умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей, учителей Кристину Мануковуи Анастасию Баскакову.