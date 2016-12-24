Синоптики прогнозируют на отдельных участках дорог Мордовии гололедицу и местами туман с видимостью 500 метров

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря на отдельных участках дорог республики прогнозируется гололедица, местами туман с видимостью 500 метров.

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