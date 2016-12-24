В Саранске 31 декабря после праздничного файер-шоу на Советской площади будет организована транспортная доставка горожан в микрорайоны

Репортер

По информации городской Администрации, транспортная доставка горожан будет осуществляться по следующим направлениям: 

- Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39)
- Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ушакова)

Организованный вывоз будет производиться с 18:00 до 18:30. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1