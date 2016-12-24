В Саранске 31 декабря после праздничного файер-шоу на Советской площади будет организована транспортная доставка горожан в микрорайоны

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
По информации городской Администрации, транспортная доставка горожан будет осуществляться по следующим направлениям:
- Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39)
- Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ушакова)
Организованный вывоз будет производиться с 18:00 до 18:30. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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