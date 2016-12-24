В Мордовии свыше 25 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса имеют право на господдержку

В Правительстве России подвели итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За шесть лет более 5 млн предпринимателей получили поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В Мордовии на сегодняшний день количество субъектов МСП уже превысило 25 тысяч, все они могут рассчитывать на целый спектр финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки, которые можно получить на базе регионального Центра «Мой бизнес».

«Правительством России под руководством премьер-министра была грамотно выстроена система господдержки сектора МСП. Она охватывает все векторы деятельности малых и средних предприятий. Это создание благоприятных административных условий и реализация налоговых преференций, регулирование контрольно-надзорной деятельности, замена проверок профилактическими визитами, упрощение разрешительных процедур. Особую роль сыграли и целевые финансовые, имущественные, инфраструктурные и другие меры поддержки. Благодаря этому мы не только перевыполнили показатели нацпроекта по поддержке МСП, но и создали условия для перехода от количественного роста сектора к качественному», — сообщил заместитель председателя Правительства России Александр Новак.

В национальный проект заложено несколько показателей, основным из которых является численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. К концу 2024 года этот показатель в России должен составить не менее 25 млн человек.

«6,57 млн субъектов МСП действует в России. Это самое большое значение с 2016 года. 29,45 млн человек составляет численность занятых в секторе МСП. Совокупный доход субъектов МСП с 2019 года вырос на 75%. Все эти показатели говорят, что сегодня российский малый и средний бизнес — живой и перспективный сектор экономики, обладающий возможностями для роста. Дальнейшее раскрытие его потенциала — одна из задач на горизонте до 2030 года», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Благодаря реализации нацпроекта Правительству удалось создать гибкие инструменты поддержки, способные адаптироваться под новые условия ведения бизнеса, связанные с различными вызовами и шоками.

«Мы разработали и донастроили финансовые инструменты, в том числе пакет антикризисных программ, программу 1764, зонтичные поручительства, льготные микрозаймы, грантовую поддержку. Кроме того, была создана комплексная инфраструктура поддержки МСП: 90 промышленных и технопарков, 50 особых экономических зон и 92 территории опережающего развития, более 400 центров «Мой бизнес», цифровая платформа МСП. РФ. На протяжении шести лет Минэкономразвития совместно с Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодеж. Бизнес занималось популяризацией предпринимательства и образовательной деятельности, а также созданием государственных ресурсов с верифицированной информацией для бизнеса. На сегодняшний день каждый десятый предприниматель в стране соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП», — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

О всех мерах господдержки малого и среднего предпринимательства Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.





