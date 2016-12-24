В преддверии новогодних праздников жителям Мордовии напоминают о запрете использования коптеров, дронов и других БПЛА в личных целях

Репортер

В республике запрещено использовать коптеры, дроны и другие беспилотные летательные аппараты в личных целях. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

С памяткой, как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, можно ознакомиться по ссылке https://t.me/otvaga_antiterror/6910.

Заметили подозрительных людей или оставленные без присмотра предметы? Звоните по номерам оперативных служб.

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