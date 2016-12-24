Новый год Саранск будет встречать фаер-шоу и парадом Дедов Морозов и снегурочек

Празднование на Советской площади столицы Мордовии стартует 31 декабря с новогодней ярмарки.

В 17:00 пройдет шоу-парад Дедов Морозов и снегурочек.

В 18:00 запланировано пятиминутное фаер-шоу под названием «Историческая реконструкция «Забавы Петра Первого».

В дальнейшем до окончания праздничной программы в 21:00 на площади будут звучать песни и танцевальные композиции. Подробнее – в афише.