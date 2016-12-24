Новый год Саранск будет встречать фаер-шоу и парадом Дедов Морозов и снегурочек

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Празднование на Советской площади столицы Мордовии стартует 31 декабря с новогодней ярмарки.
В 17:00 пройдет шоу-парад Дедов Морозов и снегурочек.
В 18:00 запланировано пятиминутное фаер-шоу под названием «Историческая реконструкция «Забавы Петра Первого».
В дальнейшем до окончания праздничной программы в 21:00 на площади будут звучать песни и танцевальные композиции. Подробнее – в афише.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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