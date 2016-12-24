В новом сезоне «Цифрового ликбеза» школьники Мордовии научатся безопасно покупать товары с доставкой

Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку нацпроекта «Цифровая экономика» и партийного проекта «Цифровая Россия».

Главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку.

В первом эпизоде Ряпушка Варя учится пользоваться платформой: искать товары, общаться с продавцами, безопасно совершать покупки и получать доставку. Ее старшая сестра Полина помогает ей советами по совершению онлайн-сделок.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.

Контент проекта верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания», предназначен для лиц возрастной категории 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.



К роликам прилагаются методические материалы для педагогов, позволяющие эффективно использовать видеоролики на уроках, во внеурочных мероприятиях и родительских собраниях для демонстрации тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.