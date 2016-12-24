Перед судом предстанут члены межрегиональной преступной группы по обвинению в организации незаконной миграции

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками УВД по Ульяновской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции иностранных граждан на территории Мордовии и Ульяновской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что девять членов преступной группы находили мигрантов, не владеющих русским языком, и за вознаграждение оформляли им образовательные сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.

На основании полученных сертификатов выходцы из Центральной Азии получали патенты на работу и проживание на территории России. Двое из иностранцев были трудоустроены на одном из перерабатывающих предприятий Мордовии.

На основании собранных материалов по 31 эпизоду преступной деятельности участников организованной группы расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.