Отделение Социального фонда по Мордовии сообщает график работы клиентских служб в новогодние каникулы

В этом году клиентские службы отделения Социального фонда по Республике Мордовия завершат прием сегодня, 28 декабря.

Чтобы у жителей республики была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января клиентские службы отделения СФР по Мордовии проведут прием по следующему графику:

- в Саранске и Рузаевском районе — с 10:00 до 15:00

- в остальных районах — с 10:00 до 13:00.

К стандартному графику работы клиентские службы вернутся 9 января, в четверг.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 в этом году будет вести круглосуточное консультирование в обычном режиме до 30 декабря включительно.

31 декабря центр перейдет на сокращенный график и будет принимать обращения до 17 часов. 1 января консультирование не будет проводиться. Начиная со 2 января контакт-центр вернется к стандартному круглосуточному графику работы.