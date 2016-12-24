Отделение Социального фонда по Мордовии сообщает график работы клиентских служб в новогодние каникулы

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В этом году клиентские службы отделения Социального фонда по Республике Мордовия завершат прием сегодня, 28 декабря.
Чтобы у жителей республики была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января клиентские службы отделения СФР по Мордовии проведут прием по следующему графику:
- в Саранске и Рузаевском районе — с 10:00 до 15:00
- в остальных районах — с 10:00 до 13:00.
К стандартному графику работы клиентские службы вернутся 9 января, в четверг.
Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 в этом году будет вести круглосуточное консультирование в обычном режиме до 30 декабря включительно.
31 декабря центр перейдет на сокращенный график и будет принимать обращения до 17 часов. 1 января консультирование не будет проводиться. Начиная со 2 января контакт-центр вернется к стандартному круглосуточному графику работы.
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