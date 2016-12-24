Артём Здунов – спасателям Мордовии: «Спасибо за вашу готовность прийти на помощь в любую минуту»

27 декабря свой профессиональный праздник отметили люди с огромным человеческим сердцем, полные отваги и мужества – спасатели. В торжественном мероприятии, посвященном этому празднику, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

В видеообращении к сотрудникам службы Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков подчеркнул, что по всей стране этот праздник отмечают более 300 тысяч специалистов. Каждый из них борется за жизнь – только в текущем году спасено более 400 тысяч человек.

Глава Мордовии отметил, что МЧС России – это символ спасения и надежды для людей. «Сегодня отмечает профессиональный праздник спасательное братство, сплоченное благородной целью обеспечения безопасности граждан. Спасибо вам за стабильную оперативную обстановку, за то, что не допускаете крупных пожаров. Всего в этом году в республике произошло более двух тысяч пожаров, обеспечено 11 тысяч выездов на аварийно-спасательные работы, эвакуировано и спасено при различных обстоятельствах более тысячи человек. Это результат вашего каждодневного труда!» - подчеркнул Артём Здунов.

В регионе стабильно укрепляется материально-техническая база, в Главное управление МЧС по Республике Мордовия поступают на вооружение современные образцы техники и снаряжения, в том числе восемь новых единиц – в этом году.

Важнейшее значение имеет работа по цифровизации сферы. Так, средства космического мониторинга, беспилотные авиационные системы, дистанционный мониторинг лесопожарной обстановки позволяют минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и пожароопасного сезона.

Было отмечено, что буквально несколько дней назад первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко дал самую высокую оценку работе республики с молодежью – урокам безопасности в школах, палаточным лагерям на базе учебного городка МЧС. Опыт Мордовии будут использовать во всех регионах страны.

«Сегодня МЧС – одно из самых действенных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования. Такой положительный образ создается вами – реальными людьми в конкретных ситуациях. За вашу готовность прийти на помощь в любую минуту мы говорим вам большое спасибо!» - поздравил спасателей руководитель региона.

Артём Здунов вручил государственные награды, а также ключи от новой специализированной техники.

Спасателей республики также поздравили Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подарил Главному управлению МЧС России по РМ икону святого праведного воина Феодора Ушакова.

Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов рассказал, что спасательная служба за время своего существования переживала разные времена. Он отдельно поблагодарил за работу начальника Мордовской аварийно-спасательной службы Владимира Ахремкин, стоявшего практически у истоков ее основания. «Его ученики – это уникальные специалисты, универсальные солдаты, которые умеют все. Низкий поклон всем нашим спасателям, пожарным, ветеранам службы. Наша профессия – это образ жизни. Мы живем своей работой, а это доступно только счастливым людям!» - отметил Андрей Наумов.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин заметил, что этот праздник относится не только к спасателям, но и к сотрудникам УФСИН, Минлесхоза, медикам и правоохранителям. Все они принимают участие в спасении человеческих жизней. «70 спасенных жизней в этом году – это люди, чья жизнь была именно на грани, кто не смог бы выжить без нашей помощи. Это вклад в счастье людей и благополучие семей. Радуйтесь, что можете приносить такую радость людям», - обратился к коллегам руководитель ведомства. Он также отметил, что новая техника поможет выполнять поставленные перед ведомством задачи на более высоком уровне.