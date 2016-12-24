«Мы - одна большая семья» - Глава Мордовии встретился с матерями и вдовами героев СВО

27 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с матерями и вдовами участников СВО. Встреча прошла в Мордовской митрополии. До ее начала митрополит Саранский и Мордовский Зиновий отслужил заупокойную литию по погибшим воинам.

«Каждый погибший боец - это огромная утрата для нас, - сказал Артём Здунов, открывая встречу. - Но мы должны жить дальше, быть одной большой семьей, во всем поддерживать друг друга. Мне очень дороги эти встречи, потому что они позволяют получить от вас самую верную информацию и быстро оказать необходимую помощь».

«Мы столкнулись с силой и могуществом Запада. Но эта сила лжи не должна селиться в наших душах и душах наших детей. Нужно нести в жизнь правду, объединяться, молиться за наших воинов и побеждать, - сказал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. - Благодарю Артёма Алексеевича Здунова за заботу о бойцах и их семьях, соболезную всем вам».

Для каждой из этих женщин жизнь словно замерла. Неисчерпаемо их горе. Невосполнима утрата.

«Только вера в Бога помогла мне справиться, - призналась Алена Слугина, вдова Героя России Григория Слугина. - Я знаю, что мы должны идти дальше, творить добро, молиться за наших воинов».

«Больше двух лет прошло, а я только сейчас начинаю возвращаться к жизни. Делаю это ради внука - он продолжение моего сына, радуюсь его успехам, горжусь им», - сказала Галина Круглякова из Ковылкинского района. Ее погибший сын Иван Кругляков посмертно награжден орденом Мужества.

«Дети должны знать о подвигах наших воинов. Я провожу встречи в школах, рассказываю о наших героях. Это очень важно: подрастающее поколение - наше будущее», - подчеркнула Светлана Абросимова из Большеигнатовского района. Ее сын Максим Абросимов награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу» (посмертно).

На этой встрече, по-семейному теплой и душевной, за спинами женщин незримо стояли они - их сыновья и мужья, наши защитники, наши герои. Мамы и жены говорили только о них: вспоминали, как их мальчики росли, как уверенно принимали решение идти по зову родной страны защищать ее рубежи, как гордились своими детьми, как берегли своих близких и заботились о них. Вечная память и вечная слава нашим героям!

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий рассказал, что несколько дней назад в городе Ковылкино в парке «Патриот» состоялась закладка камня под строительство храма Великомученика Георгия Победоносца в память о всех погибших воинах.

Вера Щукова из Атяшевского района, мама Алексея Щукова, награжденного орденом Мужества (посмертно), прочитала стихи. И было слышно, как этими пронзительными словами плакало ее сердце, плакали сердца всех матерей, потерявших самое дорогое.

Не плачь ты, мама, обо мне,

Побереги себя, родная.

С тобой мы видимся во сне,

Я прихожу к тебе из рая.

Митрополит Зиновий сказал: герои не умирают. Они уходят в вечность. Кровь погибших воинов, пролитая за Отечество, искупает их грехи перед Богом и сподобляет спасения души. Наши небесные герои молятся за нас.

«Наша задача - увековечить память каждого воина, - сказал Глава Мордовии. - Их с нами нет, но они продолжают жить в наших сердцах и служить нашему Отечеству. Победа будет за нами!»