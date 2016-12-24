Народный фронт в РМ: полуразрушенное здание портит вид Саранска и угрожает безопасности жителей

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В Саранске на улице Гожувской много лет назад были построены двухэтажные общежития. Со временем жильцы получили квартиры и переехали. Сегодня все дома расселены, и лишь одно полуразрушенное здание продолжает портить внешний вид территории и может стать причиной различных неприятностей.
Одна из местных жительниц обратилась в региональное отделение Народного фронта с просьбой решить сложившуюся проблему. По словам жителей, этот полуразвалившийся дом приносит только негатив. Вокруг развалин скопилось множество мусора, а в самом здании можно регулярно можно увидеть бездомных и бродячих собак. Также дети, словно магнитом, тянутся исследовать заброшенные комнаты, что вызывает большое беспокойство у родителей.
В непосредственной близости расположены новые многоэтажные дома, и нередки случаи, когда дети играют рядом с полуразрушенным зданием, что увеличивает риск несчастных случаев.
Народный фронт направил запрос городским властям с просьбой предпринять меры для улучшения ситуации, а также сделать эту территорию не только более красивой, но и безопасной для жителей.
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