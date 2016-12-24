Геймер из Мордовии отправится в колонию за обман своих «коллег» на 1,2 миллиона рублей

В столице Мордовии суд огласил приговор 21-летнему жителю Лямбирского района республики. Парень обвинялся в мошенничестве с внутриигровыми предметами для онлайн-игры на 1,2 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2021-2023 годы молодой человек со своей страницы в социальной сети вступал в переписку с незнакомыми пользователями и предлагал приобрести у него на выгодных условиях внутриигровые предметы («скины») для тактико-стратегической онлайн-игры.

Житель Лямбирского района сам был активным геймером и предлагал сделки своим «коллегам», проживающим в разных регионах страны. Ему перечисляли деньги, но передавать обещанные «скины» он не собирался. Таким образом 14 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

В ходе следствия свою вину обвиняемый признал полностью. По информации прокуратуры РМ, материальный ущерб потерпевшим он не возместил. Суд приговорил геймера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Следует отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.